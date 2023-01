RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, na noite desta quinta-feira (26), a contratação do goleiro Léo Jardim, que estava no Lille, da França. O vínculo do jogador, de 27 anos, vai até dezembro de 2025.

Jardim desembarcou no Brasil na noite desta quarta (25), após o clube francês aceitar a proposta do Cruz-Maltino.

Léo chega a São Januário para disputar vaga com Ivan, que também foi contratado sob a gestão da 777 Partners.

O goleiro é o décimo reforço para a temporada.

Até aqui, o Vasco anunciou o goleiro Ivan, os laterais Pumita Rodriguez e Lucas Piton, os zagueiros Léo e Robson Bambu, os volantes Jair e Patrick de Lucca e os atacantes Orellano e Pedro Raul.

No clube francês, o goleiro participou das vitoriosas campanhas no Campeonato Francês 2020 /21 e Supercopa da França 2021.

O goleiro iniciou no Olé Brasil e chegou ao Grêmio ainda na base. No Tricolor gaúcho, integrou o elenco nos títulos da Copa do Brasil de 2016 e Libertadores de 2017.

Em 2018, foi para o Rio Ave, de Portugal, e, no ano seguinte, embarcou para o Lille. Ele também defendeu o Boavista, de Portugal, por empréstimo junto ao clube francês.