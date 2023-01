RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol do Brasil (Fenapaf) emitiu um comunicado à Fifa para "externar repulsa institucional, esportiva e humanitária" aos ataques da torcida do Atlético de Madrid a Vinícius Júnior. Além disso, pede "ações mais contundentes serem adotadas" por parte da entidade que comanda o futebol mundial.

Um grupo de ultras do clube espanhol simulou o enforcamento do jogador brasileiro, representado por um boneco com uma camisa com o número 20, que é a utilizada por ele.

No documento, a Fenapaf sugere que "a única solução para impedir esse tipo de atitude é, inicialmente, a perda de pontos esportivos e a suspensão das equipes das quais os torcedores praticarem ataques dessa magnitude".

Além disso, afirma que a Fifa tem "obrigação de adotar em caráter definitivo medidas que inibam as atitudes que extrapolam o politicamente correto, adotando punições exemplares aos clubes que, através de seus torcedores, continuem perpetuando atos dessa natureza".

No ofício, a Fenapaf salienta que ausência de medidas levará "a entender que a FIFA não atribui o devido valor aos atletas profissionais de futebol, os verdadeiros protagonistas da modalidade, atuando exclusivamente na proteção dos seus filiados, sejam ligas ou confederações".

Foi enviado uma versão em português e uma em inglês

O CASO

O boneco foi pendurado em uma ponte próxima ao centro de treinamento do Real Madrid com uma faixa com a frase: "Madrid odeia o Real".

O Atlético de Madrid condenou a atitude de seus torcedores.

"São fatos repugnantes e inadmissíveis que envergonham a sociedade. A rivalidade entre os dois clubes é máxima, mas também respeito. Nenhum indivíduo, quaisquer que sejam suas intenções ou cores, pode manchar a convivência entre diferentes hobbies. É responsabilidade de todos evitá-lo", diz o comunicado emitido pela equipe colchonera.

A La Liga também se posicionou: "Condenamos veementemente os atos de ódio contra Vini Jr. Intolerância e violência não cabem no futebol. Como em ocasiões anteriores, #LaLiga instará a apuração dos fatos em busca da condenação dos responsáveis, requerendo as mais severas sanções penais".