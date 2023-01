- Al Nassr, de CR7, é eliminado da Supercopa da Arábia Saudita

O Al Nassr, time do atacante português Cristiano Ronaldo, foi eliminado da Supercopa da Arábia Saudita, nesta quinta-feira (26), após perder por 3 a 1 para o Al Ittihad, em Riad, na semifinal do torneio.

O jogador de 37 anos, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, teve algumas chances de balançar as redes, mas foi bem marcado pela defesa do Al Ittihad durante a maior parte do jogo.

O gol de Anderson Talisca para o Al Nassr aos 22 minutos de jogo não foi suficiente para reverter a desvantagem de dois gols, aberta no primeiro tempo com Romarinho e Abderrazak Hamdallah.

Muhannad Al-Shanqeeti acrescentou o terceiro do Al Ittihad nos acréscimos do segundo tempo.

O Al Nassr enfrenta agora o Al Fateh na Saudi Pro League em 3 de fevereiro.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Tags:

Al Nassr | atacante | CR7 | Cristiano Ronaldo | Esportes | futebol | Português | Supercopa da Arábia Saudita