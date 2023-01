SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luisa Stefani, 25, e Rafael Matos, 27, tornaram-se nesta quinta-feira (26) a primeira dupla 100% brasileira a ganhar um título de duplas de um dos quatro maiores torneios de tênis do mundo.

Em Melbourne, eles venceram os indianos Sania Mirza e Rohan Bopann por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/2, e conquistaram o título das duplas mistas do Australian Open.

Antes deles, a única dupla 100% brasileira que havia chegado a uma final de Grand Slam foi Cássio Motta e Cláudia Monteiro, vice-campeões de Roland Garros em 1982.

Tenistas brasileiros só foram campeões de duplas em Grand Slam com parceiros estrangeiros. Maria Esther Bueno, Bruno Soares, Marcelo Melo e Thomaz Koch já ergueram taças de duplas nos principais torneios do tênis.

Bruno Soares, aliás, tem seu nome marcado na história do Australian Open. Em 2016, ele venceu tanto o torneio de duplas masculinas, ao lado do britânico Jamie Murray, quanto o de duplas mistas, jogando com a russa Elena Vesnina.