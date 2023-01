SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRES) - O prefeito da cidade paulista de Itapevi, Igor Soares Ebert, mandou um email para o comitê organizador da Copa do Mundo de 2022 pedindo a doação dos assentos usados no estádio 974, que recebeu sete jogos da competição entre novembro e dezembro e será desmontado pelo governo do Qatar.

O email a que a reportagem teve acesso foi enviado durante a Copa. Mas não chegou ao alto escalão da organização, que tem planos diferentes.

Itapevi planeja construir um estádio municipal com capacidade para 15 mil pessoas a ser inaugurado em 2024 nos arredores da Cohab.

Os assentos, se doados pelo comitê organizador, serviriam para a montagem das arquibancadas do novo estádio em São Paulo. "Será crucial para a entrega do estádio ser realizada rapidamente", diz o email.

Itapevi avisa que daria o nome de "Estádio 974" à sua nova praça esportiva caso a doação fosse realizada.

"Estava assistindo Brasil x Coreia do Sul na Copa do Mundo e ouvi o pessoal falando que o estádio seria desmontado. Naquele momento tive essa ideia, porque receber essas cadeiras seria muito significativo para a nossa cidade. Além da economia financeira, existe um valor simbólico incalculável", afirma Igor Soares Ebert, prefeito de Itapevi.

O Estádio 974 recebeu dois jogos do Brasil na Copa do Mundo, vitórias contra Suíça (fase de grupos) e Coreia do Sul (oitavas de final). A goleada por 4 a 1 contra os asiáticos foi o último jogo da história do estádio, já que ele foi construído com o objetivo de ser desmontado logo depois do torneio para não virar elefante branco.

No dia seguinte ao jogo, operários já começaram a retirar partes do estádio, que foi todo construído com o uso de módulos de aço e 974 containers, aquela caixa enorme de metal usada para transportar carga em navios.

A promessa do Qatar desde a inauguração do estádio é de que assentos, teto e outros componentes serão reutilizados em parques populares e cedidos a outros países. A organização acredita que o 974 será referência em estádios sustentáveis no mundo inteiro. Não foram anunciados os países de destino das peças, por isso a Prefeitura de Itapevi se motivou a enviar o email.

O plano do Qatar é anunciar detalhes sobre o legado da Copa do Mundo até o dia 28 de março, data dos cem dias da final vencida pela Argentina. O email enviado pela Prefeitura de Itapevi não foi respondido, mas o prefeito Igor Soares Ebert não desiste.

"A esperança sempre existe. Quem sabe Itapevi guarde um pedacinho dessa Copa do Mundo, que foi histórica?", diz.

ONDE FICA ITAPEVI?

Itapevi é localizada na região metropolitana de São Paulo, a apenas 35 km do centro da capital.

A população estimada segundo o IBGE em 2021 é de 244 mil pessoas.

A cidade tem um estádio para 5.000 pessoas, que em 2012 recebeu jogos profissionais da Quarta Divisão do Estado.

"Investir em uma arena com tamanhos oficiais é fundamental para Itapevi ter um time profissional, disputar campeonatos reconhecidos e até receber jogos de grandes times em nossa cidade", diz o prefeito.