SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, está acompanhando o Aberto da Austrália, em Melbourne, e nesta sexta-feira (27) foi visto torcendo pela dupla brasileira Luisa Stefani e Rafael Matos na final de duplas mistas trajado com a camisa, bandeira e até boné da equipe paulista.

Pela primeira vez na história do tênis, dois brasileiros conquistaram, juntos, um título de duplas mistas em um torneio do Grand Slam. Luisa Stefani e Rafael Matos derrotaram os indianos Sania Mirza e Rohan Bopanna por 7/6(2) e 6/2 e levantaram o troféu do Australian Open.

Não foi a primeira vez que Paulo Nobre apareceu nas câmeras de transmissão trajado de Palmeiras.

Há dois dias ele fez um post no Instagram agradecendo o carinho que tem recebido após suas aparições.