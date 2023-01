SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Edinho, técnico do Londrina, se emocionou com a primeira vitória de sua equipe no Campeonato Paranaense e citou o pai Pelé, que morreu no dia 29 de dezembro do ano passado.

"Muita pressão, mas faz parte do nosso trabalho, faz parte da minha vida. Não consigo lembrar quando não me sentia pressionado. A gente acaba acostumando com isso. A sensação é de alívio, de gratidão. Eu olhava para cima, lembrava do meu pai. Acho que ele ajudou o Garraty na estreia ali, pra gente não perder aquele jogo [contra o Azuriz na primeira rodada]", disse Edinho.

O Londrina venceu o Operário por 3 a 2, nesta quinta-feira (26), no estádio do Café.

A equipe comandada por Edinho ainda não havia vencido na competição -antes do triunfo eles tinham duas derrotas e um empate.

O próximo compromisso do Tubarão é no domingo (29), contra o Aruko, às 18h30 (de Brasília), no estádio Willie Davids.

"É isso, é muita gratidão, sentimento de alívio também, sem dúvida. E inspiração, para continuar crescendo. O futebol é isso, a derrota serve para engrossar a pele, quem consegue superar acaba ficando mais cascudo. E a vitória aumenta nossa responsabilidade. Temos que ganhar a próxima, seguir em frente. Comemorar, a gente acumulou essa angústia de buscar a primeira vitória, agora é pés no chão, continuar trabalhando", acrescentou.

Edinho foi efetivado no cargo nesta temporada. Ele estava há um ano no comando da equipe sub-20.