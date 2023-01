SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano, anunciou nesta sexta-feira (27) uma parceria com a Concacaf, órgão responsável pelo futebol nas Américas do Norte e Central.

O QUE JÁ FOI CONFIRMADO

A Copa América de 2024 acontecerá nos Estados Unidos. As dez seleções da Conmebol (Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela) e as seis melhores equipes nacionais da Concacaf irão disputar o torneio.

A Copa Ouro feminina de 2024, além de contar com oito seleções da Concacaf, terá a participação de Brasil, Colômbia, Argentina e Paraguai, quatro melhores colocados na última Copa América.

As entidades também anunciaram a criação de um torneio de clubes no estilo "final four". Duas equipes de cada país participarão da competição. Conmebol e Concacaf trabalham para que a primeira edição aconteça em 2024.