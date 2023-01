SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians vai enfrentar o São Paulo neste domingo (29), no Morumbi, ás 18h30 (horário de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O clássico entre dois dos grandes times do estado tem como pano de fundo a queda de um tabu do Timão em cima do tricolor paulista que dura seis anos -são sete derrotas e quatro empates. Na última vez que os corintianos venceram o São Paulo foi em 2017. Na época, o treinador Rogério Ceni comandava o seu antigo clube pela primeira vez.

Pelo Corinthians, o atacante Rogér Guedes é uma das esperanças de quebrar o tabu. O jogador já venceu e fez gols contra Santos e Palmeiras, mas contra o São Paulo só acumulou tropeços no Morumbi.

Já Rogério Ceni deve usar o que tem melhor em campo para manter o jejum sem vitórias do Corinthians no Morumbi.

Líder no Grupo B, o São Paulo comanda a classificação do grupo com 8 pontos. O Mirassol vem atrás com 4, seguido do Guarani, também com 4 e o Água Santa na lanterna com 2.

O Corinthians venceu dois jogos, ambos em casa, com um empate e outra derrota no Paulistão de 2023. A equipe figura na vice-liderança do grupo C, com sete pontos somados, abaixo apenas do São Bento, com oito.

Estádio: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Horário: as 18h30 deste domingo (29)

Árbitro: Raphael Claus

Transmissão: Premiere, streaming e serviço de pay-per-view do Grupo Globo