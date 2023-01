SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor de gols nas finais da Copa América, na Finalíssima e na Copa do Mundo, Di María segue nas nuvens após conquistar o maior título da carreira pela seleção argentina. Para o jornal Olé, o atacante falou sobre essas conquistas e as críticas que recebia.

Di María não esteve 100% em três grandes finais pela Argentina -Mundial de 2014, Copa América de 2015 e 2016.

O histórico desfavorável passou a ser motivo de críticas e o atacante foi acusado de pipocar em momentos decisivos para seu país.

O camisa 11 deu a volta por cima contra o Brasil, no Maracanã, marcando o gol que deu o título aos hermanos. E diante da Itália e da França, em 2022, também anotou o seu nas duas finais.

Mesmo tendo dado a vitória à Argentina em cima do Brasil em pleno Maracanã, Di María nem titubeou ao falar sobre a importância do título da Copa América em 2021 com o da Copa do Mundo. "Sinceramente, não tem comparação. O que vivi depois de levantar a Copa foi algo único, sonhei, mas acho que nem em sonho teria sido assim".

Sobre as críticas, o jogador da Juventus lembrou como doeu ouvir certas coisas sobre seu futebol. "O que mais doía era dizer que não deveria estar na seleção. Que eu pipocava nas finais, que nunca estava pronto para jogá-las, sempre acontecia algo".

Falando sobre a emoção de conquistar o tricampeonato mundial pela Argentina, Di María relembra a recepção do povo argentino em Buenos Aires.

"É algo único, digamos. Sinceramente, tudo o que veio depois de levantar a Copa, a gente não imaginava. Imaginei levantá-la, beijá-la, mas o que vivemos quando chegamos na Argentina, no dia seguinte com o povo ,superou tudo que um dia eu poderia ter sonhado".