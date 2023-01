SANTOS, SP (UOL/FOHAPRESS) - Raphael Veiga foi eleito o melhor da Supercopa do Brasil. O meia fez dois gols na vitória do Palmeiras por 4 a 3 sobre o Flamengo neste sábado (28), no Mané Garrincha.

Veiga fez um gol em cada tempo e ganhou o troféu de melhor jogador da Supercopa do Brasil.

No primeiro gol, o meia aproveitou interceptação errada de David Luiz e acertou, de direita, o cantinho do goleiro Santos.

No segundo gol, Raphael Veiga converteu com categoria o pênalti cometido por Everton Ribeiro após toque no braço.

O destaque do Palmeiras tem 11 gols em 17 finais pelo clube e conquistou mais um título, o primeiro depois de grave lesão no tornozelo.

"Ganhar é sempre importante, ainda mais a gente num clube como esse, acostumado a ganhar. Passei por momento muito difícil, nunca tinha me machucado e me machuquei duas vezes no ano passado. Me cuido, mas acontecem algumas coisas. É muito fácil e agradecer quando coisas vão bem, difícil é manter quando essas coisas acontecem. Eu fiquei mais forte. Estou muito feliz por voltar, fazer gols e ganhar mais um título. Sou muito grato a Deus pelo momento e por todos que me ajudaram. Departamento médico e fisioterapia", afirmou o jogador, à TV Globo.