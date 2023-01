SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Santos e Ferroviária não saíram do empate por 1 a 1, na noite deste sábado (28), em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista de 2023. Pressionado e sob protestos da torcida, o Santos criou muitas oportunidades e parecia que a noite seria de vitória e recuperação no Canindé.

E foi a Ferroviária que abriu o placar, no último lance do primeiro tempo, com John Kennedy batendo pênalti que ele mesmo sofreu. Elano, ídolo santista, fez a sua estreia na volta ao comando técnico da equipe do interior paulista.

Stiven Mendoza marcou seu primeiro gol com a camisa 20 do Santos, após boa jogada de Dodi. O Peixe martelou e finalizou 20 vezes contra o gol de Saulo. Só a do colombiano entrou.

O Santos chegou a 6 pontos e assumiu a segunda colocação do Grupo A do Paulistão, com Botafogo-SP e Inter de Limeira ainda sem jogar na rodada. A Ferroviária fica em terceiro do Grupo D, com 4 pontos, atrás de São Bento e Corinthians.

JOGO

O primeiro tempo foi de domínio santista, que empilhou chances e esbarrou na pontaria e no goleiro Saulo. Marcos Leonardo, Soteldo e Mendoza comandaram o ataque santista e deram muito trabalho para a zaga da Ferrinha, mas, não conseguiu balançar as redes no primeiro tempo.

O camisa 10 santista chamou a responsabilidade no Canindé e foi o principal responsável pelas chances criadas pelo Peixe na partida. Driblou, cruzou, chutou a gol, tentou de tudo o baixinho venezuelano. Saiu de campo e aplaudido sentindo dores no ombro.

A primeira oportunidade da Ferrinha foi acontecer só aos 37 do primeiro tempo. Rafael Costa chutou por cima do gol de João Paulo após ótima jogada de Heitor.

O anticlímax do primeiro tempo veio aos 48 já passados, quando Sandry derrubou John Kennedy na área santista, em uma das primeiras chegadas da equipe de Araraquara. O próprio camisa 7 cobrou e abriu o placar no último lance antes do intervalo.

JK em dia iluminado! O atacante com nome de presidente incomodou demais a zaga santista no começo do segundo tempo. Confiante após o gol, o atacante emprestado pelo Flu puxou os contra-ataques da Ferroviária no segundo tempo, que se retraiu com a pressão santista.

O empate santista saiu após muita insistência e chances desperdiçadas. Em grade jogada de Dodi, o meia cruzou para Mendoza chegar de peixinho e empatar para o Peixão. Na comemoração, passou as mãos no corpo 'tirando a zica'. Foi o primeiro gol do colombiano com a camisa do Santos.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 1 FERROVIÁRIA

Data e horário: 28 de janeiro de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Italo Magno de Paula Andrade

Público: 11.573

Renda: R$ 536.355,00

Cartões amarelos: Marcos Leonardo; Soteldo e Odair Hellmann (SAN); Ronaldo Alves, Léo Santos, Pablo e John Kennedy (FER)

GOLS: Mendoza, aos 14 do 2ºT (Santos); John Kennedy, aos 49 do 1ºT (Ferroviária)

SANTOS

João Paulo; João Lucas (Nathan), Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Sandry (Rwan), Carabajal e Soteldo (Ângelo); Marcos Leonardo e Mendoza (Lucas Braga). Técnico: Odair Hellmann.

FERROVIÁRIA

Saulo; Heitor, Ronaldo Alves, Léo Santos (Augusto), Alisson Cassiano, e Kelvyn; Pablo, Thomaz (Álvaro) e Rafael Costa; John Kennedy (Bernardo) e Ytalo (Matheus Galdezani). Técnico: Elano.