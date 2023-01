SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, descarta contratar um técnico que "jogue por uma bola".

A busca é de um treinador ofensivo para substituir Tite na seleção brasileira.

Ednaldo Rodrigues diz que está "em tempo" na busca pelo novo treinador. Os próximos jogos serão disputados no fim de março.

O presidente da CBF admite a possibilidade de contratar um técnico empregado, desde que o atual clube seja procurado antes.

As prioridades são Carlo Ancelotti (Real Madrid), José Mourinho (Roma) e Luis Enrique e Zidane (sem clube).

A CBF também procura um diretor para substituir Juninho Paulista.

"Queremos treinador com esse perfil. Falam que treinador tal joga por uma bola. Treinador que só joga por uma bola não cabe na seleção brasileira. Estamos dentro do tempo ainda", afirmou Ednaldo Rodrigues em entrevista no Mané Garrincha após a Supercopa entre Flamengo e Palmeiras.