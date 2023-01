SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual campeão da Copa da Inglaterra, o Liverpool está eliminado da competição. Fora de casa, contra o Brighton, a equipe comandada por Jurgen Klopp foi derrotada por 2 a 1, de virada, neste domingo (29).

Classificado para as oitavas de final da Copa da Inglaterra, o Brighton agora aguarda sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição.

O Liverpool volta a campo no próximo sábado (4), quando visita o Wolverhampton, pelo Campeonato Inglês. O Brighton volta a campo no mesmo dia, em casa, contra o Bournemouth.

Curiosidade

Entre 1991 e 2020, o Liverpool venceu o Brighton nove vezes seguidas, em jogos válidos pelo Campeonato Inglês, pela Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra.

Desde 2020, no entanto, o Brighton tem sido uma pedra no sapato dos Reds. Em sete confrontos - incluindo o de hoje -, o Liverpool venceu apenas uma vez, empatou três, e perdeu em três ocasiões.

Jogo

O Liverpool foi melhor apenas no começo da partida, quando abriu o placar, com Elliott. Depois de sofrer o gol, os donos da casa cresceram e buscaram o empate, que veio com Dunk.

No segundo tempo, depois de muita pressão, Mitoma marcou um golaço nos minutos finais e virou a partida. Em três confrontos na temporada, o Brighton venceu o Liverpool duas vezes - a outra partida terminou empatada.