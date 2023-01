SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHARPESS) - O PSG fez neste domingo (29) sua primeira partida oficial no ano com o trio de ataque formado por Messi, Neymar e Mbappé começando entre os titulares. Porém, a equipe penou diante de um impetuoso Reims e ficou no empate por 1 a 1 no Stade de France. Saíram dos pés de Neymar e Balogun os gols da partida.

Com o resultado, o PSG vai a 48 pontos e continua a três do vice-líder Lens, que também empatou na rodada.

Messi, Neymar e companhia voltam a campo na quarta-feira (1º), às 17h (horário de Brasília), contra o Montpellier fora de casa. Horas antes, às 15h, o Reims recebe o Lorient.

Mesmo com suas estrelas em campo, o PSG sofreu em casa, principalmente no primeiro tempo, quando chutou apenas uma vez ao gol.

Mais efetivos no segundo tempo, os donos da casa foram para cima e abriram o placar com Neymar, o melhor do trio em campo. Mas o Paris voltou a encontrar dificuldades após perder Marco Verratti, que recebeu o cartão vermelho, e viu um desfecho inesperado e lamentável para a torcida presente na capital francesa

O empate tira do PSG a chance de respirar na Ligue 1, uma vez que Lens e Olympique Marseille, que se aproximavam na tabela, haviam tropeçado na rodada.