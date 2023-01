SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo já estreou no Al Nassr mas, em dois jogos, ainda não balançou as redes. No último deles, aliás, acabou anulado pelo volante Bruno Henrique e seus companheiros de Al-Ittihad, time que eliminou o adversário na semifinal da Supercopa Saudita. O ex-jogador de Corinthians e Palmeiras falou à reportagem sobre a experiência de atuar contra o português.

"Ele é um jogador que, mesmo estando mais velho, é bem diferente. A gente tinha que tomar muito cuidado com ele. Acabamos neutralizando bem porque quando ele voltava para meio, a gente conseguia dar o combate na hora. Foi um privilégio jogar contra ele, que é um dos melhores de todos os tempos. Fiquei muito contente de ter ganho deles", afirmou Bruno Henrique.

"NÃO IMAGINAVA"

Há quase três anos atuando na Arábia Saudita, o volante de 33 anos disse que "não imaginava" a contratação de CR7 por parte do Ittihad.

Para ele, o negócio "é uma demonstração do que o governo árabe está fazendo" pelo esporte ? desde 2021, por exemplo, o país ganhou um GP de Fórmula 1.

"Quando saíram os rumores de que ele poderia vir pra cá, todo mundo ficou surpreso. Mas quem vive aqui sabe o tanto de coisa que está saindo em termos de estrutura. Eles estão investindo muito no esporte. O fato de trazer o Cristiano para cá é para dar visibilidade ao campeonato daqui, e isso é algo muito interessante", disse Bruno Henrique.

Bruno Henrique acredita que os sete estrangeiros permitidos por clube na Arábia permitem extravagâncias como a que foi feita pelo Al Nassr. No Ittihad, por exemplo, há três brasileiros no elenco além dele (Romarinho, Marcelo Grohe e Igor Coronado).

CR7 ARTILHEIRO? VOLANTE "ESCOLHE" ROMARINHO

O volante não descartou a possibilidade de CR7 virar artilheiro máximo na Arábia, mas reforçou a evolução física dos jogadores locais nas últimas temporadas como um possível obstáculo para o europeu que completará 38 anos em fevereiro.

Ele ainda apostou no companheiro Romarinho, também ex-Corinthians, para impedir que o português se torne goleador dos próximos campeonatos locais.

"O Cristiano vai ter oportunidade de bater pênaltis, faltas... ele vai fazer muitos gols, claro, mas para ser artilheiro, não sei... Tomara que faça um bom trabalho aqui, seria bacana para poder mostrar para o mundo o que é o Campeonato Saudita. Mas tomara que ele não faça mais gols do que nosso atacante: espero que o Romarinho seja o artilheiro", afirmou o volante.