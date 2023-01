SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Odair Hellmann acompanhou o Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior e já tem seus preferidos para subir ao elenco principal. O time, porém, voltará a sacrificar os jovens da base em momento de crise.

O QUE ESTÁ POR TRÁS

Devido ao desempenho ruim no Paulista, o time está sendo alvo de protestos de torcedores, que cobram reação do elenco.

Além de gritos de 'eu quero time para gritar é campeão' nas arquibancadas, um grupo de torcedores organizados também compareceu no CT Rei Pelé na última sexta (27) para pedir mudanças e cobrar postura de alguns jogadores.

Mesmo nessa turbulência, o técnico Odair Hellmann recorrerá à base para ter novas opções. O meia Ivonei, por exemplo, foi puxado de volta ao time profissional.

Ivonei, porém, será utilizado em momento de calor nos bastidores do Santos e, assim como Ângelo e Marcos Leonardo, queimará etapas e viverá pressão por resultados.

QUAL O CÍRCULO VICIOSO

Sem grandes investimentos, o Santos usa a base nos momentos mais difíceis e deposita nos garotos a esperança de dias melhores. Mas não é sempre que surgem atletas como Neymar e Rodrygo.

Na semana passada, Ângelo ficou marcado na partida contra o Água Santa por bater boca e trocar xingamentos com torcedores. A reação ocorreu durante protestos na Vila Belmiro e fez o jovem de 18 anos se desculpar. Grande talento da base e alvo do Nottingham Forest, o Menino da Vila subiu com 15 anos e sempre lidou com a pressão de decidir.

Um exemplo comentado com frequência no CT Rei Pelé é o zagueiro Kaiky, que subiu para o elenco profissional, rapidamente se tornou titular e sentiu a pressão nos primeiros erros. Aos 18 anos, foi negociado com o Almería (ESP) depois de ser capitão nas seleções brasileiras de base.

O presidente Andres Rueda diz que está em busca de reforços, mas não há negociações avançadas. O Santos trouxe cinco reforços modestos para 2023: o goleiro Vladimir, o lateral-direito João Lucas, o zagueiro Messias, o volante Dodi e o atacante Mendoza.