SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No dia 19 de janeiro, o Manchester City venceu o Tottenham de virada por 4 a 2. Na entrevista coletiva, o técnico Pep Guardiola fez cobranças duras ao elenco e disse que tem faltado "paixão" aos seus comandados. O português Abel Ferreira se inspirou nas palavras do espanhol para comemorar o título do Palmeiras na Supercopa do Brasil diante do Flamengo, no último sábado.

Guardiola afirmou que olhou para sua comissão técnica sem entender como o City conseguiu virar para cima do Tottenham depois de levar dois gols no primeiro tempo.

O treinador aproveitou a vitória para cobrar mais sentimento dos seus atletas experientes e elogiou o esforço dos jovens Aké, Lewis e Julián Álvarez.

O espanhol citou Haaland como exemplo e expôs o pedido tático não cumprido pelo artilheiro norueguês

"Nós jogamos mal? Não. Nós sempre jogamos bem e temos qualidade. Mas há algo faltando. É sobre sentir, ter paixão, querer. Estou feliz, mas eles não me provaram nada. Nós entregamos dois gols. Nossa torcida só ouvia o Tottenham. Todo ser humano que vence demais tem a tendência de não querer mais isso e aquilo. Não! é preciso trabalhar, botar fogo em cada bola. Há detalhes faltando e isso vem do sucesso que tivemos no passado. Há algo que está aqui, nas nuvens, que não dá para descrever. E há milhares de detalhes faltando. O Arsenal faz tudo bem e por isso é o líder", disse Guardiola.

Abel Ferreira citou a dura entrevista de Guardiola para dizer que o Palmeiras tem o que tem faltado ao Manchester City.

Abel afirmou que, quando for avô, contará aos seus netos como era bom treinar o atual elenco do Palmeiras.

O português também falou que o clube alviverde tem tudo que ele tentava ser enquanto jogador.

O treinador palmeirense ainda cobrou de Endrick o que Guardiola cobrou de Haaland: "Ele tem que estar na zona do gol. Tem que ser servido. Há aspectos e detalhes que ele precisa melhorar".

"Sabem o que o Guardiola disse? Da equipe jogar bem, mas que algumas coisas se sentem? E eu sinto isso, sinto esse desejo neles. Difícil explicar em palavras. Eu sinto que esses jogadores querem ser melhores a cada dia e incorporam o hino do clube. Isso me orgulha, é tudo que eu desejo e que fui como jogador", afirmou Abel.

Pressionado por Guardiola, o Manchester City ocupa a segunda colocação no Campeonato Inglês e está a três pontos do líder Arsenal. Elogiado por Abel Ferreira, o Palmeiras conquistou a Supercopa do Brasil na vitória por 4 a 3 sobre o Flamengo no Mané Garrincha e agora foca novamente no Paulistão, onde é o vice-líder do Grupo D, com oito pontos e a dois do Santo André. O Verdão tem uma partida a menos.