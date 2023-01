SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A janela de inverno de transferências do futebol europeu terminará nesta terça-feira (31) nas cinco principais ligas da Europa. Com o curto prazo, os clubes ainda se movimentam para garantir bons reforços no meio da temporada.

A constelação do PSG pode garantir novos nomes para a defesa e o ataque, enquanto o Chelsea, distante de sua melhor fase, mostra ousadia e quer oferecer opções de peso ao técnico Graham Potter.

Há, ainda, atletas brasileiros que podem mudar de time nas últimas horas do mercado da bola.

CONFIRA AS PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES QUE PODEM OCORRER NOS PRÓXIMOS DOIS DIAS

- Melhor jogador jovem da Copa do Mundo, Enzo Fernández despertou o interesse do Chelsea, que, segundo o jornal português Record, faz o possível para contar com o argentino. Os Blues já ofereceram 90 milhões de euros (R$ 500,3 milhões) e Ziyech, Fofana e Andrey Santos, ex-Vasco, na negociação. Porém, os Encarnados fazem jogo duro para liberar o meia.

- Desde a saída de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr, o Manchester United procura um centroavante de peso para voltar a disputar títulos expressivos. O alvo da vez é Harry Kane, do Tottenham, que pede 300 milhões de libras (R$ 1,9 bilhão, aproximadamente) pelo atacante, informa o Daily Star.

- Malcom no PSG? Isso mesmo: segundo o L'Équipe, após a saída de Pablo Sarabia para o Wolverhampton, o clube da capital francesa quer o ex-corintiano para repor a peça do sistema ofensivo e conversa com o Zenit, da Rússia, sobre a possibilidade de transferência, bem recebida pelo atleta.

- Outro ex-corintiano que pode mudar de clube é Felipe, do Atlético de Madrid. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências, o zagueiro de 33 anos interessa ao Nottingham Forest, que já conta com os brasileiros Renan Lodi, Gustavo Scarpa e Danilo.

- Caso a contratação se confirme, o Atleti já tem um substituto na mira: o turco Soyuncu, defensor do Leicester City.

- E tem mais zagueiro na lista: Skriniar, da Inter de Milão, é esperado no PSG para o fim da temporada, mas o clube de Paris busca contar com o eslovaco a partir de fevereiro.

- Entre as possíveis peças de reposição para a Inter, a equipe de Milão tem em Lindelof (Manchester United) o principal objetivo, mas mantém Smalling (Roma) e Djalo (Lille) como alvos.

- Ao que tudo indica, o Chelsea deve ser o grande protagonista da janela de inverno, de acordo com o Daily Mail. Além das contratações já asseguradas, os Blues podem se reencontrar com José Mourinho: hoje na Roma, o técnico português quer voltar à Premier League, sobretudo ao ex-clube, que não vive boa fase com Graham Potter no comando.

- O Chelsea também observa de perto o meia Moisés Caicedo, do Brighton. Para garantir a contratação do equatoriano, porém, o clube terá de vencer a queda de braço com o rival Arsenal, que também quer o atleta de 21 anos.

- Lateral-direito com passagens pela seleção espanhola, Pedro Porro pode se mudar de Portugal para a Inglaterra: segundo a Sky Sports News, o Tottenham quer a transferência do atleta do Sporting, e há boa vontade de todas as partes.

O Chelsea é, até agora, o clube que mais gastou em janeiro, com contratações para todos os setores do campo: Fofana (Molde), Badiashile (Monaco), Andrey Santos (Vasco), João Félix (Atlético de Madri), Mudryk (Shakhtar), Maduele (PSV) e Malo Gusto (Lyon).