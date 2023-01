SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "O Galoppo não joga de lateral-direito, sabe?". Foi com essa declaração que Rogério Ceni resumiu as maiores dores de cabeça que vive sob comando do São Paulo: o excesso de estrangeiros e as lesões em um setor que passou a ser problema nos últimos dias.

O treinador conta com oito jogadores de fora do Brasil em seu elenco: os zagueiros Ferraresi, Alan Franco e Arboleda, o lateral Orejuela, os volantes Jhegson Méndez e Gabriel Neves, o meia Galoppo e o atacante Calleri.

Por regra tanto da CBF quanto da FPF, um time só pode relacionar cinco estrangeiros por partida. A grave lesão de Ferraresi facilitaria, portanto, as escolhas de Ceni, mas não é bem assim.

GALOPPO OU OREJUELA?

Artilheiro do São Paulo no ano, o argentino Galoppo vem pedindo passagem na equipe, mas não foi relacionado por Ceni na derrota deste domingo (29) contra o Corinthians.

O técnico usou Orejuela, Alan Franco, Arboleda, Méndez e Calleri ?e justificou a ausência do goleador pela falta de opções na lateral-direita [posição de Orejuela].

"Tenho o Méndez que é volante, o Calleri que é 9 e os dois zagueiros dos três que têm no elenco. Como o Galoppo não joga de lateral-direito, prefiro colocar um lateral de origem. Por isso ele fica fora. Não só ele como o Gabriel Neves", afirmou Ceni, em entrevista coletiva.

Em meio ao dilema, Ceni indicou a sequência de Orejuela na equipe, já que não conta com Rafinha, Igor Vinícius e Moreira, laterais de origem que estão machucados.

O jogador, no entanto, foi vaiado por alguns torcedores no Morumbi pela atuação contra o Corinthians ?o lateral se envolveu diretamente no segundo gol do adversário ao perder uma disputa com Róger Guedes.

*

OS LESIONADOS DO SÃO PAULO

- Diego Costa (zagueiro)

- Ferraresi (zagueiro)

- Rafinha (lateral-direito)

- Igor Vinícius (lateral-direito)

- João Moreira (lateral-direito)

- André Anderson (meia)