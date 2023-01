RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou, na manhã desta segunda-feira (30), a conclusão da venda dos direitos do volante João Gomes ao Wolverhampton, da Inglaterra. O clube inglês, através das redes sociais, também divulgou a chegada do brasileiro

A conversa havia tido um desfecho positivo na última semana e o volante nem sequer viajou com o Rubro-Negro para a Supercopa do Brasil, disputava no sábado, contra o Palmeiras.

A negociação sairá por cerca de R$ 93 milhões.

O Wolves tinha a concorrência do Lyon, que acenou com uma proposta maior ao Flamengo. John Textor, que tem participação no clube francês, chegou a conversar com o jogador.

João Gomes, porém, sempre deixou clara sua preferência pelo clube inglês por ter o sonho de disputar a Premier League.

Tags:

Inglaterra