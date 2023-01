SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico Rogério Ceni tem apenas um lateral-direito disponível para os próximos compromissos da temporada: Orejuela.

O jogador foi titular na derrota para o Corinthians, mas desagradou a parte da torcida;

Orejuela foi a contratação mais cara do São Paulo em 2021, mas foi emprestado para Grêmio e Athletico no ano passado. Ele voltou ao clube paulista nesta temporada e fez três jogos.

ONDE ESTÃO OS OUTROS?

O São Paulo conta com quatro laterais-direitos em seu elenco, com três deles no departamento médico.

Rafinha: se recupera de um entorse no tornozelo esquerdo;

Igor Vinícius: fortalecimento após lesão no púbis;

João Moreira: passou por cirurgia no joelho esquerdo

PROBLEMA ANTIGO

Não é de hoje que o São Paulo sofre para escalar a lateral-direita, tanto que os últimos nomes a passar pelo Tricolor foram os badalados Daniel Alves e Juanfran.

A dupla foi contratada em agosto de 2019, mas trouxe mais dor de cabeça do que soluções. Dani Alves assumiu a camisa 10 e optou por jogar no meio-campo, e não em sua função de origem, enquanto Juanfran acumulou críticas da torcida.

O brasileiro deixou o São Paulo em setembro de 2021, após declarações polêmicas e cobranças explícitas ao clube.

Já o espanhol -titular da posição no período- teve uma despedida tranquila em fevereiro de 2021. Na ocasião, o São Paulo presenteou o jogador com uma camisa personalizada e agradeceu pelos serviços.