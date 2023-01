RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Os corpos das vítimas do acidente envolvendo a delegação do Esporte Clube Vila Maria Helena, clube amador do Rio de Janeiro, começaram a ser enterrados nesta terça-feira (31). Três atletas, todos menores de idade, e o membro da comissão técnica Diogo Coutinho,18,, estavam com o grupo que retornava de Minas Gerais.

O elenco do EC Vila Maria Helena sofreu um acidente na madrugada de segunda-feira, quando o veículo em que estava caiu de uma ponte, em Além Paraíba, Minas Gerais, deixando quatro mortos e 29 feridos.

Kaylon foi velado nesta manhã, na Igreja Evangélica Congregacional do Parque Paranhos, em Piabetá. O enterro de Andrey Viana da Costa será no Cemitério Nossa Senhora das Graças, em Duque de Caxias, ainda nesta tarde.

Diogo foi velado em uma igreja evangélica em Santa Cruz da Serra, também em Duque de Caxias. O corpo de Thyago ainda estava em Juiz de Fora, Minas Gerais, e aguardava liberação até a manhã desta terça-feira. As informações foram publicadas, primeiramente, pelo G1 e confirmadas pela reportagem.

A equipe retornava ao Rio de Janeiro após participar da "Copa Nacional de Base", torneio de categorias de base que aconteceu entre os dias 26 e 29, disputado na cidade de Ubaporanga, Minas Gerais.

Entre os envolvidos no acidente estavam atletas que foram campeões na categoria sub-18 e vice-campeões na categoria sub-16.

O Vila Maria Helena fica na localidade de mesmo nome, em Duque de Caxias. O clube funciona como um projeto social e já revelou jovens que atuaram em clubes profissionais da região, como o Tigres e o Duque Caxiense.