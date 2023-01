SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo mal teve tempo de se recuperar do vice da Supercopa do Brasil, que aconteceu no último sábado (28), e já está se preparando para o Mundial de Clubes. O time entrará logo na semifinal da competição, assim como o vencedor da Liga dos Campeões, Real Madrid.

Saiba tudo sobre o Mundial abaixo.

QUANDO COMEÇA O MUNDIAL DE CLUBES?

O Mundial de Clubes deste ano terá início no dia 1º de fevereiro. O primeiro jogo será entre Al Ahly, do Egito, e Auckland City, da Nova Zelândia, às 16h (de Brasília).

ONDE SERÁ DISPUTADO O MUNDIAL DE CLUBES?

O país escolhido para sediar o Mundial de Clubes foi o Marrocos. Os jogos acontecerão em duas cidades: Tânger, no Ibn Batouta Stadium, e Rabat, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah.

QUAIS OS TIMES PARTICIPANTES DO MUNDIAL DE CLUBES?

Foram classificados 7 times, sendo:

- Al Ahly (Egito), representando a África*

- Auckland City (Nova Zelândia), representando a Oceania

- Al Hilal (Arábia Saudita), representando a Ásia**

- Flamengo (Brasil), representando a América do Sul

- Real Madrid (Espanha), representando a Europa

- Seattle Sounders (EUA), representando a Concacaf, Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe

- ·Wydad Casablanca (Marrocos), representando o país sede

(*)O Al Ahly foi vice-campeão da Liga dos Campeões da África, mas se classificou porque o campeão, Wydad Casablanca, estará representando o país sede do Mundial de Clubes.

(**) Al Hilal foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia em 2021 e foi classificado para o torneio porque a próxima Champions do continente (edição de 2022) será disputada neste ano.

QUANDO E CONTRA QUEM O FLAMENGO ESTREIA NO MUNDIAL?

O Flamengo estreia no Mundial 2023 já na semifinal no dia 7 de fevereiro, terça-feira, às 16h. Seu rival será o vencedor do jogo 3, ou seja, poderá disputar contra o Wydad Casablanca ou contra o Al Hilal.

QUANDO E CONTRA QUEM O REAL MADRID ESTREIA NO MUNDIAL?

O Real Madrid também estreia na semifinal do torneio, mas o jogo acontecerá no dia 8 de fevereiro, quarta-feira, às 16h. A disputa será contra o vencedor do segundo jogo, sendo ou Seattle Sounders ou Al Ahly ou Auckland City -uma vez que o jogo 2 será composto pelo vencedor do jogo 1.

QUANDO É A FINAL DO MUNDIAL DE CLUBES?

A final do torneio está marcada para o dia 11 de fevereiro às 16h.

ONDE ASSISTIR AO MUNDIAL DE CLUBES?

A transmissão do Mundial de Clubes ficará por conta da TV Globo, do SporTV e do Globoplay. A TV Globo transmitirá os jogos do Flamengo e também a final, enquanto o SporTV televisionará todos os jogos do torneio.

O canal do YouTube CazéTV também transmitirá os jogos.

COMO É O CHAVEAMENTO DO MUNDIAL DE CLUBES?

O torneio é composto por: primeira fase, quartas de final, semifinais, terceiro lugar e final. Dessa forma, os três primeiros jogos são as preliminares e, os times classificados, passarão para as semifinais.

Al Ahly x Auckland City (jogo 1)

Data e horário: 1 de fevereiro, às 16h

Local: Ibn Batouta Stadium

Seattle Sounders x Vencedor do Jogo 1 (jogo 2)

Data e horário: 4 de fevereiro, às 14h30

Local: Ibn Batouta Stadium

Wydad Casablanca x Al Hilal (jogo 3)

Data e horário: 4 de fevereiro, às 11h30

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah

Flamengo x Vencedor do Jogo 3

Data e horário: 7 de fevereiro, às 16h

Local: Ibn Batouta Stadium

Real Madrid x Vencedor do Jogo 2

Data e horário: 8 de fevereiro, às 16h

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah

Disputa de terceiro lugar

Data e horário: 11 de fevereiro, às 12h30

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah

Final

Data e horário: 11 de fevereiro, às 16h

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah