SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Livre no mercado, o meio-campista Lucas Lima pode voltar ao Santos após cinco anos, mas não traz bons números na bagagem.

Lucas Lima defendeu Palmeiras e Fortaleza desde que saiu do clube alvinegro. Ao todo, foram 195 jogos e 12 gols pelos dois clubes.

Segundo apurou a reportagem, o Santos cogita um contrato de produtividade com o jogador de 32 anos.

Lucas Lima está treinando na cidade de Santos e participou recentemente de um jogo-treino da Portuguesa Santista, ao lado de Robinho, condenado por estupro e afastado do futebol desde 2020.

PALMEIRAS

Lucas Lima deixou o Santos no fim de 2017 para reforçar o Palmeiras no ano seguinte. O meio-campista, porém, não se firmou no elenco e virou uma "dor de cabeça" para o time alviverde.

O meio-campista foi flagrado em uma balada clandestina em junho de 2021 ? durante a pandemia de covid-19 e desde então, deixou de ser aproveitado.

- Jogos: 129

- Gols: 11

- Assistências: 13

FORTALEZA

Sem espaço no Palmeiras, Lucas Lima foi anunciado pelo Fortaleza em agosto de 2021. No fim da temporada, o Leão do Pici optou pela renovação até o fim de 2022.

Com o término da última temporada, o Fortaleza não quis contratar Lucas Lima em definitivo. O vínculo do meia com o Palmeiras se encerrou na mesma época, impossibilitando novo empréstimo.

- Jogos: 66

- Gols: 1

- Assistências: 5