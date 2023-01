SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Inicialmente anunciado pelo Botafogo como reforço do Lyon por empréstimo no último dia 28, o atacante Jeffinho foi vendido ao clube francês, segundo comunicado feito nesta terça-feira (31) pelo clube de General Severiano.

Ambos os clubes têm como acionista majoritário o americano John Textor.

Segundo o clube alvinegro, o Lyon pagará 10 milhões de Euros (cerca de R$ 55,2 milhões na cotação atual).

Há também metas por produtividade individual e coletiva, e os valores podem a chegar a 2,5 milhões de Euros (R$ 13,8 milhões de reais).

*

COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"O Botafogo comunica que firmou nesta terça-feira (31) acordo para a transferência em definitivo do meia-atacante Jeffinho, de 23 anos, para o Olympique Lyonnais (OL), que disputa a Ligue 1 da França. A operação foi finalizada por uma taxa de transferência básica de ?10 milhões (R$ 55,2 milhões), com bônus potenciais baseados em performance individual do atleta e da equipe que podem chegar ao valor adicional de ?2,5 milhões (R$ 13,8 milhões).

O Botafogo agradece Jeffinho pelo comprometimento, dedicação e carinho pelo Clube e por sua torcida. Estamos orgulhosos de ajudar Jeffinho a realizar seu sonho de jogar na Europa e certos de que ele terá um futuro glorioso pela frente. Gostaríamos também de destacar o profissionalismo na condução das negociações por parte da OL e seus diretores, e também do Resende, que devem se sentir muito orgulhosos de suas conquistas no desenvolvimento de talentos.

SAF Botafogo"