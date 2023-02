RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina está convocada para a próxima Data Fifa, em fevereiro, quando disputa a SheBelieves Cup. A técnica Pia Sundhage divulgou a lista nesta terça-feira (31), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A grande novidade ficou pela convocação de Marta. Ela passou por cirurgia no joelho em março do ano passado e ainda não tinha voltado a jogar.

A SheBelieves Cup acontece entre os dias 13 a 22 de fevereiro.

O Brasil enfrentará as seleções do Estados Unidos, Japão e Canadá.

A seleção brasileira estreia diante do Japão, no dia 16 de fevereiro, no Exploria Stadium, em Orlando, às 18h (de Brasília). Em seguida, encara o Canadá, no dia 19, no GEODIS Park, em Nashville, às 20h30 (de Brasília). Na rodada final, o Brasil enfrenta os Estados Unidos, no dia 22, no Toyota Stadium, em Frisco, às 20h30 (de Brasília).

A competição conta com equipes ranqueadas entre as onze melhores pela Fifa. Todas estão classificadas para a Copa do Mundo Feminina.

O vencedor do torneio será o que somar o maior número de pontos nos três jogos que cada seleção disputará.

Os vencedores nas outras edições foram Estados Unidos (2016, 2018, 2020, 2021 e 2022), França (2017) e Inglaterra (2019).

O Mundial feminino será disputado entre julho e agosto deste ano, na Austrália e Nova Zelândia.

*

VEJA A LISTA

Goleiras: Leticia Izidoro (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária)

Defensoras: Bruna (NJ/NY Gotham), Tainara (Bayern), Rafaelle (Arsenal), Kethellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CF.F), Tarciane (Corinthians), Yasmin (Corinthians), Tamires (Corinthians)

Meio-campistas e atacantes: Adriana (Orlando Pride), Ary (Racing Loiusville), Ana Vitória (Benfica), Julia (Chicago Red Stars), Kerolin (North Carolina Courage), Bia Zaneratto (Palmeiras), Geyse (Barcelona), Gabi Nunes (Madrid CF.F), Debinha (Kansas), Nicole (Benfica), Ludmila (Atlético de Madrid), Marta (Orlando Pride)