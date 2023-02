SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil abriu vantagem cedo e chegou a tomar sustos no segundo tempo diante do Equador, mas venceu o adversário por 3 a 1 e iniciou o hexagonal do Sul-Americano sub-20 com o pé direito. A equipe de Ramon Menezes controlou o jogo na etapa inicial, mas precisou contar com o brilho do goleiro Mycael para sustentar o placar e conseguir os três pontos. A partida ocorreu no El Campín, em Bogotá (Colômbia).

Vitor Roque marcou duas vezes, foi o grande destaque do duelo e chegou à artilharia do torneio com cinco gols.

Mycael fez ao menos três grandes defesas, mas acabou vazado no segundo tempo.

Andrey, já na parte final do confronto, garantiu a vitória brasileira.

CRONOLOGIA

O Brasil abriu o placar aos 13 minutos. Vitor Roque recebeu diante de quatro marcadores e tentou, na jogada individual, superar os equatorianos. A zaga até conseguiu desarmar o jogador do Athletico, mas o atacante recuperou a bola, limpou o lance e não deu chances de defesa para o goleiro.

Após linda troca de passes da equipe de Ramon Menezes pelo meio, o camisa 9 foi acionado, contou com um leve desvio da zaga e ficou cara a cara com Napa. Resultado: bola na rede do Equador.

O Equador até conseguiu agredir a meta brasileira, mas parava em Mycael -o goleiro trabalhou em bolas paradas na primeira etapa e voltou a mostrar reflexo apurado em chute de Cuero no início do segundo tempo.

A busca dos equatorianos pelo empate gerou boas chances e acabou em mudança no placar aos 30 minutos. Cuero obrigou Mycael a fazer linda defesa em cabeceio e Gonzalez, no rebote, não perdoou.

A reação da seleção de Jimmy Bran acabou cinco minutos depois. Em falta cobrada para a área, o capitão Andrey desviou com categoria e decretou o 3 a 1 brasileiro.

BRASIL

Mycael; Arthur (Douglas), Jean, Robert Renan e Patryck; Andrey, Marlon Gomes (Ronald), Alexsander e Guilherme Biro (André); Giovane (Renan Viana) e Vitor Roque (Stênio). Técnico: Ramon Menezes.

EQUADOR

Napa; De La Cruz, Mina, Bautista e Erique; Medina (Gonzalez), Castillo e Mercado (Sosa); Delgado (Zambrano), Minda e Cuero. Técnico: Jimmy Bran.

Estádio: El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Árbitro: Augusto Menéndez

Assistentes: Stephen Atoche e Leonar Soto

Cartões amarelos: Aleksander, Arthur (Brasil); Mina, Castillo (Equador)

Gols: Vitor Roque (BRA), aos 13' e aos 27'/1ºT; Gonzalez (EQU), aos 30', e Andrey (BRA), aos 40'/2ºT