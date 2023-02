SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Tom Brady anunciou sua aposentadoria do futebol americano aos 45 anos.

O veterano quarterback se emocionou em vídeo publicado nas redes sociais e postou fotos da família, inclusive dos filhos com a ex-esposa, a modelo brasileira Gisele Bundchen.

"Minha família, meus amigos, meus companheiros de equipe, meus adversários. Eu poderia continuar para sempre, são muitos. Obrigado por me permitirem viver meu sonho absoluto. Eu não mudaria nada. Amo todos vocês."

Brady anunciou a nova aposentadoria exatamente um ano depois de divulgar que estava deixando a carreira de jogador.

O QUE ACONTECEU

Há um ano, em 1º de fevereiro de 2022, Brady divulgou o fim da trajetória como quarterback, mas voltou atrás pouco mais de um mês depois para jogar mais uma temporada pelo Tampa Bay Buccaneers.

Em sua 23ª e última temporada na NFL, o camisa 12 comandou os Bucs até os playoffs. A franquia da Flórida foi eliminada pelo Dallas Cowboys na rodada de wild card.

Após meses de rumores, Brady e Gisele anunciaram o fim do casamento em outubro do ano passado.

O portal "Page Six" publicou em setembro que o casal começou a ter brigas constantes pela decisão do jogador em retornar da aposentadoria.

Os números de Tom Brady:

Brady é o maior campeão da história da NFL, com sete títulos do Super Bowl (seis pelo New England Patriots e um pelos Bucs).

É recordista da NFL em jardas aéreas (89.214 jardas) e passes para touchdowns (649).

O camisa 12 terminou sua última temporada com 4.694 jardas aéreas, o terceiro melhor da NFL no quesito, e 25 passes para touchdown.