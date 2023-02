SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Campeão da Libertadores, o Flamengo embarca nesta quinta-feira (2) para o Marrocos, onde vai disputar o Mundial de Clubes. O time vai estrear na competição no dia 7, já na semifinal, às 16h.

O torneio será realizado entre os dias 1 e 11 de fevereiro.

Os três primeiros jogos vão definir os adversários do time brasileiro e do Real Madrid, da Espanha, nas semifinais.

O Flamengo vai enfrentar o vencedor do duelo entre Wydad Casablanca, do Marrocos, e Al Hilal, da Arábia Saudita.

O confronto que vai definir o adversário rubro-negro vai acontecer no dia 4, em Rabat (veja tabela abaixo).

O clube merengue, que venceu a Liga dos Campeões da Europa, vai dar o pontapé inicial no Mundial no dia 8.

Programação do Flamengo

A delegação do clube da Gávea vai ficar hospedada em Rabat, capital do Marrocos e uma das sedes do Mundial de Clubes.

A distância do hotel ao CT do FUS Rabat, onde os comandados de Vítor Pereira vão fazer a preparação, é de cerca de 20 minutos.

Tabela

Jogo 1: 1/2 - Al Ahly (Egito) x Auckland City (Nova Zelândia) - às 16h, em Tânger

Jogo 2: 4/2 - Seattle Sounders (EUA) x Vencedor do Jogo 1 - às 14h30, em Tânger

Jogo 3: 4/2 Wydad Casablanca (Marrocos) x Al Hilal (Arábia Saudita) - às 11h30, em Rabat

Semifinal: 7/2 - Flamengo x Vencedor do Jogo 3 -às 16h, em Tânger

Semifinal: 8/2 - Real Madrid x Vencedor do Jogo 2 - às 16h, em Rabat

Disputa de terceiro lugar: 11/2 -- às 12h30, em Rabat

Final: 11/2 -às 16h, em Rabat