SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Mundial de Clubes da Fifa, que começa nesta quarta-feira (1) no Marrocos, terá transmissão gratuita pelo serviço oficial de streaming da entidade em mais de 50 países. Além da exibição para o Brasil, como já havia antecipado o colunista Marcel Rizzo, o FIFA+ vai mostrar a competição com Flamengo e Real Madrid em territórios na Europa, Ásia, Oceania, América do Norte e Central.

A lista divulgada pela entidade está sujeita a alterações por negociações de última hora, mas contempla países como Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Canadá, Cuba, China, Coreia do Sul, Japão e Nova Zelândia.

No Brasil, a negociação dos direitos de transmissão do Mundial de Clubes foi realizada pela empresa LiveMode, parceira da Fifa na comercialização de todos os torneios da entidade até o fim de 2024.

O Grupo Globo levou dois pacotes, um de TV aberta e outro de plataformas pagas, e vai usar para transmitir os jogos do Flamengo (e a final, mesmo que o time brasileiro não esteja nela) na TV Globo em sinal aberto, além de mostrar todas as sete partidas do campeonato no sportv. O Mundial começa hoje e será disputado no Marrocos.

Na internet, a LiveMode vai operar as transmissões da CazéTV, canal do streamer Casimiro Miguel no YouTube e na Twitch, que já exibiu 22 jogos na última Copa do Mundo realizada no Qatar e conseguiu recordes de audiência com jogos da seleção brasileira.

Além de Flamengo e Real Madrid, atuais campeões respectivamente da Libertadores e da Champions League e maiores estrelas de mídia da competição, o Mundial de Clubes vai contar com as participações de Al-Ahly (Egito), Auckland City (Nova Zelândia), Seattle Sounders (Estados Unidos), Wydad Casablanca (Marrocos) e do Al-Hilal (Arábia Saudita).

O torneio será realizado entre os dias 1º e 11 de fevereiro. O Flamengo estreia na semifinal enfrentando o vencedor do duelo entre Wydad Casablanca e Al-Hilal. Este confronto está marcado para a próxima terça-feira (7), às 16h (horário de Brasília). O Real Madrid joga no dia seguinte, no mesmo horário, contra quem vier dos cruzamentos da chave que inclui Al-Ahly, Auckland City e Seattle Sounders.

A grande final do Mundial de Clubes da Fifa de 2022 será realizada no dia 11 de fevereiro, um sábado, também às 16h. A decisão do terceiro lugar será a "preliminar" no mesmo dia às 12h30.

Veja a lista de países nos quais o FIFA+ exibirá o Mundial de Clubes:

Europa

Albânia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslovênia, Finlândia, Grécia, Holanda, Hungria, Macedônia do Norte, Malta, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Sérvia e Suécia.

Américas

Brasil, Canadá e Cuba.

Ásia e Oceania

Afeganistão, Bangladesh, Brunei, Butão, Camboja, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Japão, Laos, Maldivas, Mongólia, Myanmar, Nepal, Nova Zelândia, Paquistão, Sri Lanka, Taipé Chinesa, Timor Leste e Vietnã.

OBS: A Fifa informa que "a lista de territórios em que o Mundial de Clubes 2022 será exibido no FIFA+ não é final e está sujeita a mudanças".