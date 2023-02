SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tom Brady anunciou a aposentadoria -garantindo que agora será definitiva- dos gramados da NFL. A volta no ano passado depois da primeira decisão de parar pegou os fãs de surpresa, mas frustrou um em especial. O anúncio do acerto com o Tampa Bay Buccaneers para continuar aconteceu horas depois de um torcedor arrematar a bola de seu então "último" touchdown por R$ 2,4 milhões.

Há exatamente um ano, em 1º de fevereiro de 2022, Brady anunciou a primeira aposentadoria. Pouco mais de um mês depois, porém, ele voltou atrás.

Horas antes, um homem desembolsou cerca de 518 mil dólares (R$ 2,6 milhões na época) pela bola do suposto último passe para touchdown dado por Brady.

A decisão da volta anulou o leilão, mas a bola permaneceu com a casa de leilões Leland Auctions, que prometeu ter outros interessados.

"Com a decisão de Tom Brady e depois de discussões com o comprador e o vendedor, acordamos em desfazer a venda da bola. O item não retornou ao vendedor e o plano é que agora a Lelands venda de maneira privada, como desejo do vendedor. Temos vários interessados em comprar a bola", dizia a nota na época.

A bola foi utilizada por Tom Brady para fazer um passe de 55 jardas para o wide receiver Mike Evans. O Buccaneers acabou perdendo mesmo assim para o Los Angeles Rams nos playoffs divisionais pela semifinal de conferência da NFC.

Evans ficou tão animado com o lance, que diminuiu a distância no placar para sete pontos, que jogou a bola para torcedores. Uma pessoa anônima pegou o item e leiloou em seguida.

"Ficamos o jogo inteiro e eu meio que segurei a bola como um bebê. Ficamos parados por um tempo enquanto os jogadores saíam do campo, então eu a enfiei na minha jaqueta e saímos normalmente. Ninguém veio até nós nem nada", disse o vendedor anônimo à ESPN na época.

Foram 23 lances até o valor final do leilão. O valor esperado era na casa de um milhão de dólares, mas ficou abaixo.

Em sua 23ª e última temporada na NFL, o camisa 12 comandou os Bucs até os playoffs. A franquia da Flórida foi eliminada pelo Dallas Cowboys na rodada de wild card.

Brady é o maior campeão da história da NFL, com sete títulos do Super Bowl (seis pelo New England Patriots e um pelos Bucs).

É recordista da NFL em jardas aéreas (89.214 jardas) e passes para touchdowns (649).

O camisa 12 terminou sua última temporada com 4.694 jardas aéreas, o terceiro melhor da NFL no quesito, e 25 passes para touchdown.