SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia do Flamengo no Mundial de Clubes será no próximo dia 7 de fevereiro. Já classificado para a semifinal, o clube rubro-negro aguarda a definição dos adversários para saber o caminho até o sonhado título.

O Mundial será disputado de 1º a 11 de fevereiro, no Marrocos. O Flamengo joga a semifinal em Tânger. A final e a decisão de terceiro lugar são em Rabat.

O Flamengo estreia no dia 7 contra Wydad Casablanca (representante do Marrocos, país-sede) ou Al Hilal (da Arábia Saudita e campeão da Ásia). O jogo será às 16h (de Brasília).

As equipes do Mundial são: Flamengo (campeão da América do Sul), Real Madrid (campeão da Europa), Al Ahly (campeão da África), Auckland City (campeão da Oceania), Al Hilal (campeão da Ásia), Seattle Sounders (campeão das Américas Central e do Norte) e Wydad Casablanca (representante do país-sede).

Do outro lado da chave, o Real Madrid está garantido já na semifinal. Al Ahly (Egito) e Auckland City (Austrália) abrem a competição. disputando a primeira fase. O vencedor desta partida encara o Seattle Sounders (Estados Unidos) no dia 4, pelas oitavas de final, para definir o adversário dos merengues.

Da semifinal com o clube espanhol sairá o adversário do Flamengo, seja na final ou no terceiro lugar.

Os cariocas, portanto, podem enfrentar: Real Madrid, Al Ahly, Auckland City ou Seattle Sounders.

A final será em 11 de fevereiro, às 16h (de Brasília), em Rabat. Pouco antes, às 12h30 (de Brasília), os derrotados definem terceiro e quarto lugares também no Estádio Príncipe Moulay Abdellah.