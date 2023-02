SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após duas temporadas no Fortaleza, Lucas Lima está livre no mercado e com destino encaminhado ao Santos. À reportagem, o presidente Marcelo Paz explicou a saída do meia e elogiou sua 'conduta exemplar'.

Lucas Lima marcou apenas um gol e deu cinco assistências em 68 jogos pelo Fortaleza.

A liberação do meia teve a ver com pedido da comissão por um jogador com outras características.

Apesar dos números abaixo do esperado, o presidente elogiou a 'conduta exemplar' do jogador.

"A passagem do Lucas Lima aqui no Fortaleza foi boa. Participou de dois títulos, teve uma quantidade boa de jogos. Só fez um gol, algumas assistências, mas foi muito correto dentro e fora de campo. A postura. Extremamente profissional", disse o presidente Marcelo Paz à reportagem.

"Mas você perguntará 'por que não renovou o contrato dele?' Porque a comissão técnica queria jogador com outras características para esse ano. Então foi escolha mais de modelo de jogo e características. Mas em termos de conduta, ele foi exemplar aqui", completou.

DE VOLTA AO SANTOS

Lucas Lima está próximo de ser anunciado no Santos. Será sua segunda passagem após deixar o clube de forma polêmica em 2017.

A diretoria ignorou a rejeição visando salário baixo e moldes contratuais.

O meia, inicialmente, deve assinar um contrato de produtividade com metas a serem batidas.

O presidente Andres Rueda valorizou a vontade do jogador em retornar ao Santos e o vê como aposta.

Caso o meia renove, os vencimentos mensais seriam aumentados consideravelmente.