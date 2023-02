SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador de linha ofensiva Josh Sills, do Philadelphia Eagles, foi indiciado nesta quarta-feira (1º) em Ohio, nos EUA, por estupro e sequestro.

O caso teria acontecido em dezembro de 2019, no condado de Guernsey.

A vítima acusa o jogador de tê-la estuprado e a mantido detida contra sua vontade.

O indiciamento ocorre a 11 dias do Super Bowl 57, que será disputado entre Eagles e Kansas City Chiefs no dia 12 de fevereiro.

Sills foi intimado a comparecer a um tribunal em 16 de fevereiro, quatro dias após a final da temporada da NFL.

De acordo com o site TMZ, o Eagles publicou um comunicado sobre o caso.

"A organização está ciente da questão legal envolvendo Josh Sills. Estamos em comunicação com o escritório da liga e em processo de reunir mais informações. Não temos mais comentários neste momento", afirmou o Eagles, em nota.

Os promotores afirmam que as autoridades de Guernsey conduziram uma investigação. O caso foi apresentado a júri popular, que indiciou Sills.

O jogador de 25 anos é reserva nos Eagles e entrou para a NFL nesta temporada após não ter sido selecionado no Draft. Ele atuou em apenas uma partida, quando estreou na temporada regular contra o Arizona Cardinals.

Sills é natural de Byesville, em Ohio, e jogou futebol americano no Ensino Médio no estado norte-americano. No nível universitário, ele frequentou West Virginia e Oklahoma State.