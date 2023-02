SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mundial de Surfe 2023 começou nesta quarta-feira (1º), em Pipeline, no Havaí, com uma novidade: todos os surfistas estão competindo com um relógio especial no pulso.

Trata-se de um Apple Watch que foi adotado pela Liga Mundial de Surfe para ajudar os competidores. Com o relógio, os surfistas têm acesso a informações como notas da bateria e prioridades durante as baterias.

Cada atleta recebe um relógio antes de cada baterias, já com o aplicativo WSL Surfer instalado, e o uso é obrigatório.

A WSL informou que o app já vinha sendo testado nas duas últimas temporadas.

"As capacidades únicas, facilidade de uso e incrível resistência à água do Apple Watch fazem-no a solução ideal para apoiar nossos competidores surfistas em condições extremas em nossa turnê mundial", disse Erik Logan, SEO da WSL.

Os brasileiros Miguel Pupo e João Chianca estrearem bem na temporada e venceram as baterias 1 e 2, respectivamente, avançando para a próxima fase. Filipe Toledo, Italo Ferreira, Gabriel Medina e demais brasileiros entram na água ainda hoje.