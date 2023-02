SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu nesta quarta-feira (1º) o Esportivo por 2 a 0, no Estádio Montanha dos Vinhedos, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho de 2023, e se isolou na liderança da competição. Os gols da vitória foram marcados por Pepê e por Ferreirinha, aos 30 e aos 35 minutos do segundo tempo, respectivamente.

Para a partida, o técnico Renato Portaluppi mudou praticamente todo o time titular misto que venceu o São José na rodada anterior. Dos 11 iniciais do último confronto, apenas Cristaldo se manteve na escalação.

Mesmo fora de casa, o clube tricolor gaúcho teve domínio absoluto das ações na partida e criou diversas chances até conseguir tirar o zero do placar.

Luis Suárez, referência no ataque da equipe, foi bastante acionado no jogo, mas teve poucas oportunidades para definir as jogadas. Ele quase deu uma assistência de letra para Ferreirinha na etapa inicial, mas o camisa 10 finalizou em cima da marcação.

Grêmio chegou aos 12 pontos com o empate e aumentou para cinco pontos a distância provisória para o vice-líder. O Esportivo, por sua vez, está em 11º na tabela, na zona de rebaixamento, com apenas um ponto.

O time tricolor volta a campo no próximo sábado (4), para enfrentar o Aimoré, às 16h30 (de Brasilia), na Arena Grêmio, enquanto o Esportivo visita o Caxias no domingo (5), às 16h.