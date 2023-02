O Fortaleza manteve 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Cearense após golear o Atlético-CE por 6 a 1, na noite desta quarta-feira (1) no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

O triunfo levou o Tricolor do Pici aos 12 pontos em quatro rodadas, mantendo a ponta da classificação do Grupo B da competição. O destaque da partida foi o atacante Thiago Galhardo, que marcou dois gols em menos de 20 minutos de bola rolando, nas duas vezes recebendo passe do meio-campista Pochettino.

Aos 25 minutos o Fortaleza voltou a dar mais uma prova da sua superioridade no confronto, quando o volante Hércules marcou o terceiro da equipe comandada pelo técnico argentino Juan Vojvoda. Dez minutos depois Caio Alexandre marcou o quarto do Tricolor.

Na etapa complementar o Atlético garantiu o seu gol de honra com Davi Torres aos 25 minutos. Porém, dois minutos depois o argentino Silvio Romero deixou o seu. E já nos acréscimos da partida Lucas Crispim fez de falta para dar números finais ao placar.

O próximo compromisso do Fortaleza pelo Cearense é justamente o Clássico Rei contra o Ceará, a partir das 21h35 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (7) no Presidente Vargas.

