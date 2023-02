SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No último jogo antes do embarque para a disputa do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (1º), o Flamengo usou titulares, venceu o retrancado Boavista e disparou na ponta do Campeonato Carioca. O técnico Vítor Pereira resolveu não poupar a equipe e foi premiado: Gabigol e Pedro decidiram o duelo, que acabou em 1 a 0.

A partida foi realizada no Maracanã e serviu como despedida antes da viagem do clube rubro-negro ao Marrocos. Os mandantes encontraram um Boavista, lanterna do estadual, recuado e apostando em contra-ataques.

O Flamengo iniciou a partida no modo "ataque total" e martelou o adversário:.Léo Pereira e Gabigol até finalizaram, mas não conseguiram superar o goleiro Fernando ?Gerson foi quem causou mais perigo ao carimbar a trave. Em uma das investidas rubro-negras, aliás, sobrou para o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz -o juiz escorregou no gramado e levou os torcedores à loucura.

Já no final do primeiro tempo, o camisa 10 flamenguista teve duas oportunidades em sequência. Na primeira, chutou de longe e viu Fernando defender. Na segunda, tocou de cobertura, mas foi flagrado em impedimento antes da bola passar acima da meta.

Sem conseguir furar a barreira do Boavista, o técnico do Flamengo mexeu três vezes no início do segundo tempo e empurrou ainda mais seu time: Cebolinha, por exemplo, entrou no lugar de Éverton Ribeiro.

O Flamengo desafogou a torcida no Maracanã ao abrir o placar aos 22 minutos. O camisa 10 Gabigol, como um clássico meia, cruzou na medida para o 9 Pedro. Nas costas do zagueiro Kevem, o centroavante se esticou, não deu chances para Fernando e decretou o placar.

O Flamengo foi aos 14 pontos e se isolou na liderança. O Boavista, por outro lado, amarga a lanterna do estadual com apenas dois pontos.

FLAMENGO

Matheus Cunha; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia (Pulgar), Gerson, Éverton Ribeiro (Éverton Cebolinha) e Arrascaeta (Matheus França); Gabigol e Pedro (Marinho). Técnico: Vítor Pereira.

BOAVISTA

Fernando; Jairo, Kevem, Diogo Rangel (Carlos Daniel), Peu e Elivelton; Israel (Alex Galo), Ryan Guilherme e Matheus Alessandro; Marquinhos (Éder) e Wandinho (Berê). Técnico: Leandrão.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Fabiana Nóbrega Pitta

Cartões amarelos: Éverton Ribeiro, Léo Pereira e Gerson (FLA); Ryan Guilherme, Peu e Alex Galo (BOA)

Gols: Pedro (FLA), aos 22 min do segundo tempo