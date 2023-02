SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O zagueiro Raphael Varane, de 29 anos, anunciou nesta quinta-feira (2) nas redes sociais que não jogará mais pela França. Ele disputou as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022 pelos Le Bleus.

Varane continuará jogando por clubes. Atualmente ele defende as cores do Manchester United, com quem tem contrato até o fim da temporada de 2024/25.

A aposentadoria do zagueiro da seleção de Didier Deschamps já vinha sendo cogitada pela imprensa francesa. Além do título de 2018, Varane foi vice em 2022 e caiu nas quartas em 2014 para a campeã Alemanha.

Raphael Varane fez 93 jogos e marcou cinco gols pelo time principal da França