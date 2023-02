SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Competição que abre o calendário do futebol feminino no Brasil, a Supercopa começa neste sábado (4), e chega a sua segunda edição com uma premiação inédita: R$ 500 mil à equipe campeã e R$ 300 mil à vice.

Em 2022, a competição, que também contou com oito clubes, teve como finalistas as equipes de Corinthians e Grêmio, tendo as jogadoras alvinegras como campeãs pela primeira vez;

Ao contrário do ano passado, esta será a primeira vez que o torneio contará com a bonificação financeira.