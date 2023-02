O Parque Olímpico, que abrigou as principais competições dos Jogos Rio 2016, será transformado em uma área pública de lazer, com muito espaço para esporte e recreação à sombra de centenas de árvores. O começo das obras, nesta quinta-feira (2), foi acompanhado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, e a ministra do Esporte, Ana Moser.

Batizado de Via Olímpica, o novo espaço, com 36 mil metros quadrados, deverá ser inaugurado já no próximo ano. A rota conecta todas as principais áreas do parque, como as arenas, os terraços e o Live Site, esplanada destinada a eventos em frente à Lagoa de Jacarepaguá. O local vai ganhar novos elementos de paisagem, brinquedos infantis, aparelhos de ginástica, quadras esportivas e novo mobiliário urbano.

A Via Olímpica vai receber mais 900 árvores e 16 mil arbustos, novas quadras esportivas e praças, reforma do skate park, praça molhada e pisos coloridos. Haverá ainda novos mobiliários urbanos, como 465 mesas e cadeiras, 27 brinquedos infantis, 14 aparelhos de ginástica e 14 bicicletários. A prefeitura vai investir R$ 36 milhões na Via Olímpica, que tem previsão de ser inaugurada em março de 2024. As informações são da Prefeitura do Rio de Janeiro.

