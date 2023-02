SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Paulista de Futebol (FPF) repudiou o pedido da Fenapaf (Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol) sobre punição a Abel Ferreira, do Palmeiras.

A FPF trata o pedido como "despropositado" e diz que o treinador "tem engrandecido o futebol paulista"

A Fenapaf pediu ao STJD que Abel fosse punido pelo comportamento na beira do campo.

Nesta quarta-feira (1º), o Palmeiras soltou nota oficial para "repudiar a oportunista manifestação da Fenapaf".

A polêmica começou no título da Supercopa contra o Flamengo, quando Abel Ferreira foi expulso após chutar um microfone na beira do gramado. A Fenapaf então enviou ao STJD uma "notícia de infração" argumentando que o técnico "vem apresentando comportamentos não condizentes com sua função" e pediu suspensão de uma a seis partidas.

O Palmeiras reagiu, dizendo que "a entidade não tem autoridade para cobrar punições", o próprio técnico falou sobre o assunto nesta quarta, e nesta quinta-feira (2) a FPF engrossa o coro. O presidente da Fenapaf, Alfredo Sampaio, foi o responsável por assinar o pedido original, mas depois recuou. "No fundo, não queremos punição", disse nesta quarta.

*

ÍNTEGRA DA NOTA DA FPF

"Diante da manifestação da FENAPAF referente ao treinador Abel Ferreira, da Sociedade Esportiva Palmeiras, a Federação Paulista de Futebol vem a público manifestar seu repúdio à tal ação despropositada. Multicampeão em seu breve período trabalhando no Brasil, Abel Ferreira tem engrandecido o futebol paulista e nacional como raros técnicos já o fizeram na história do esporte brasileiro. Eventuais excessos à beira do campo de Abel ou de qualquer outro treinador são passíveis de avaliação da arbitragem e da Justiça Desportiva. A FPF entende que cabe a estas instâncias, e somente a elas, tal julgamento."