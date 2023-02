SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional venceu o Ypiranga por 3 a 0 na tarde desta quinta-feira (2). Os gols da vitória colorada foram de Pedro Henrique, Alan Patrick e Maurício;

Pedro Henrique é o artilheiro do time no ano, com quadro gols em quatro jogos.

A partida no Beira-Rio valeu pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O Internacional agora tem oito pontos na vice-liderança, quatro abaixo do Grêmio.

A atuação do Inter não chegou a ser grandiosa, mas sobrou eficiência para aproveitar os erros do Ypiranga. Uma falha na saída de bola e um pênalti infantil renderam os gols que decidiram a partida, e ainda houve tempo para o terceiro quando o Colorado já administrava.

A dupla de zaga do Ypiranga se atrapalhou, e Pedro Henrique correu para aproveitar o passe ruim, driblar o goleiro e abrir o placar aos seis minutos.

Aos 43 minutos, o zagueiro Ronald foi pressionado por Pedro Henrique e recuou, mas o passe saiu torto e quase entrou no gol.

Maurício foi derrubado na área por PK, e Alan Patrick cobrou no canto direito para dobrar a vantagem.

O Inter fugiu da falsa pressão da marcação adversária e avançou com espaço até Bustos cruzar. A bola bateu no braço de um zagueiro, mas Maurício não esperou o pênalti: preferiu bater forte no canto.

INTER

Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê (Thauan Lara); Carlos de Pena, Johnny, Maurício (Estêvão), Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

YPIRANGA

Caíque; Gedeilson, Ronald, Islan e PK (Júnior Sergipano); Lorran, Matheusinho, Clayton (Yohan), Ralph (Gui Azevedo) e João Pedro (Johnatan Ribeiro); Bruno Baio (MV). Técnico: Luizinho Vieira.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Cartões amarelos: Matheusinho, Ronald, PK, João Pedro, Gui Azevedo e Yohan (YPI)

Gols: Pedro Henrique (INT), aos seis minutos do primeiro tempo; Alan Patrick (INT), aos 24', e Maurício (INT), aos 38 minutos do segundo tempo.