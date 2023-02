SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Júnior completou 200 jogos pelo Real Madrid na vitória sobre o Valencia por 2 a 0 no final da tarde desta quinta-feira (2), no Santiago Bernabéu. O brasileiro foi um dos autores dos gols, ao lado de Asensio, e recebeu uma entrada bruta de Gabriel Paulista, que foi expulso.

A partida foi válida pelas 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Com a vitória, o Real Madrid se aproxima do Barcelona, líder da La Liga.

Esse é penúltimo jogo do Real antes de viajar para o Mundial de Clubes. Antes de ir para o Marrocos, ele ainda vai enfrentar o Mallorca no domingo (05).

O confronto começou com o Real Madrid mantendo a bola no campo de ataque, mas encontrou dificuldade nas finalizações.

Aos 34 minutos da primeira etapa, Éder Militão sentiu uma lesão muscular e teve que ser substituído. A situação preocupa o clube merengue;

No segundo tempo, Vini recebeu bom passe de Kroos em profundidade, cruzou rasteiro e a bola foi forte demais para Benzema. O francês chegou até ela e tocou curto para Asensio, que acertou ótimo chute de fora da área para balançar as redes.

Pouco depois, Vinicius disparou no campo de ataque, invadiu a área e finalizou rasteiro para vencer Mamardashvili após ótimo passe de Benzema para fazer o segundo do Real no jogo.

Benzema também deixou a partida após sentir um incômodo muscular após uma finalização. Mais problemas para o Madrid.