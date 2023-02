SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo divulgou quais jogadores vão viajar com a delegação para o Mundial de Clubes da Fifa, no Marrocos.

A lista conta 31 nomes. Entre eles Bruno Henrique, que está se recuperando de lesão, e Arturo Vidal.

Essa não é a lista que será enviada para a Fifa no próximo dia 5, que pode ter apenas 23 jogadores. Com isso, oito atletas viajarão para o Marrocos apenas para treinar com seus companheiros.

O clube rubro-negro deve embarcar para o país africano ainda nesta quinta-feira (2).

A estreia do Flamengo no Mundial acontece na próxima terça-feira (7).

O time comandado por Vitor Pereira espera seu adversário do confronto entre Wydad Casablanca e Al-Hilal, que acontece no sábado (04), às 11h30 (de Brasília).