SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (2) que as marcas Coca-Cola e Powerade serão patrocinadoras oficiais dos torneios da entidade máxima do futebol sul-americano.

O vínculo será válido até 2026 e contempla a Libertadores, Sul-Americana e Recopa Sul-Americana, além da Libertadores Feminina.

Ao todo, as competições contemplam 121 clubes de dez países do continente, incluindo 16 equipes de futebol feminino.

As patrocinadoras exibirão suas marcas nos estádios, aparecendo nos campos, zona mista, bancos e vestiário.

Além disso, a parceria prevê ativações nos estádios e na Fan Zone, com a participação de ex-jogadores e de embaixadores da Conmebol, e a organização do Tour das Copas, levando os icônicos troféus dos torneios em uma turnê pela América do Sul.

"A aliança com duas marcas globais tão fortes quanto como Coca-Cola e Powerade é de grande satisfação, visto que temos um interesse em comum: promover o futebol e os seus valores positivos e concordamos com a visão de que 'futebol é futebol', independentemente de ser jogado por homens ou mulheres", celebrou Alejandro Dominguez, presidente da entidade.

Com a parceria com a Conmebol, a Coca-Cola expande a sua atuação em eventos esportivos. A marca também é a patrocinadora histórica dos Jogos Olímpicos, da Eurocopa, de Wimbledon e da Copa do Mundo da Fifa.

Clubes brasileiros foram campeões de três dos quatro torneios da Conmebol em 2022. O Flamengo conquistou a Libertadores, enquanto o Palmeiras venceu a Libertadores Feminina e a Recopa. O Independiente del Valle superou o São Paulo na final da Sul-Americana.

A edição de 2023 da Recopa, entre Flamengo e del Valle, será disputada no final de fevereiro.