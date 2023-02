SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Neymar desfalcará o PSG pela segunda partida consecutiva para tratar uma lesão no adutor da coxa. O time parisiense encara o Toulouse amanhã, pelo Campeonato Francês.

O PSG informou sobre o desfalque do atacante na manhã de hoje, em uma nota oficial publicada em seu site;

"Após um desconforto no adutor, Neymar segue com os cuidados e treinos individuais. Ele retomará as sessões coletivas no início da próxima semana";

Neymar já havia sido destalque na vitória de 3 a 1 sobre o Montpellier, na quarta-feira, por fadiga muscular;

Sergio Ramos é outro que será desfalque. De acordo com o PSG, ele sofreu uma contratura no adutor e também retomará os treinos coletivos no começo da próxima semana

O PSG vive um drama por conta de contusões. Ontem, Mbappé teve uma lesão na coxa confirmada e ficará três semanas de molho, virando desfalque no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, contra o Bayern de Munique, dia 14 de fevereiro, no Parque dos Príncipes.