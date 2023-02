SANTOS, SP, E SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos decidiu inscrever Raniel no Campeonato Paulista. O atacante já estará à disposição contra o Palmeiras neste sábado (4), às 18h30, no Morumbi, pela sexta rodada do Estadual.

Raniel voltou de empréstimo ao Vasco e quase foi negociado com o Cruz Azul (MEX), mas o acordo não foi concluído.

Sem vaga de estrangeiros no Cruz Azul, Raniel foi reintegrado e agradou o técnico Odair Hellmann nos treinamentos.

Diante da falta de opções e do bom rendimento no dia a dia, a comissão resolveu inscrever Raniel.

O QUE ESTÁ POR TRÁS

O Santos entende que Raniel não sentirá esse momento de pressão e pode ser uma boa opção ofensiva.

Na última quinta-feira, Raniel ficou à frente de Ângelo quando torcedores organizados foram cobrar o garoto de 18 anos.

A postura de Raniel chamou a atenção. Após problemas físicos e particulares, o atleta de 26 anos se mostra focado na carreira.

O contrato do jogador termina em dezembro. Ele vê essa nova chance no Santos como decisiva para seu futuro.