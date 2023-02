RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Um local paradisíaco, à beira-mar, de 3.200m² e diárias que podem chegar a mais de R$ 2.500. De olho na conquista do bicampeonato, o Flamengo terá luxo, conforto e privacidade no Marrocos, onde desembarcou nesta sexta-feira (3) para a disputa do Mundial de Clubes.

O Flamengo está no luxuoso Vichy Célestins SPA Hotel Casablanca, que foi fechado para a delegação rubro-negra e que se situa isoladamente entre as cidades de Casablanca e Rabat.

São 130 quartos e suítes de luxo localizadas dentro do resort Bahia Golf Beach, de mais de 500 hectares, em frente à Praia de Dahomey.

O local conta também com um campo de golfe com 18 buracos, uma grande piscina interior com água do mar aquecida, e uma piscina de reabilitação funcional. No lado externo há mais duas grandes piscinas com água do mar.

Há ainda o spa com massagens musculares, bandagem corporal e aromaterapia, além de três restaurantes internacionais.

Com sua equipe de fisiologia, preparação física, fisioterapia, nutrição e segurança, o Flamengo fez adaptações no local para acomodar os jogadores com os protocolos necessários durante a disputa do Mundial.

Quando foram feitos os chaveamentos e definiu-se que o Flamengo jogará em Tânger na semifinal, cogitou-se, inicialmente, hospedar a delegação na cidade da partida. No entanto, após visita do supervisor de futebol, Gabriel Skinner -durante a participação no sorteio da competição -conclui-se que ficar alocado no Vichy Célestins SPA Hotel Casablanca seria a melhor opção tanto em questão de privacidade e conforto como também nos deslocamentos e estrutura para treinamento. O Fla realizará suas atividades no Estádio Prince Moulay El Hassan, palco da final e da disputa de 3º e 4º lugares.

TREINAMENTO

O Flamengo iria treinar, inicialmente, no CT do FUS Rabat, equipe local.

O governo e as autoridades locais, porém, sugeriram que o Flamengo alterasse as atividades para o Estádio Prince Moulay El Hassan.

Segundo o Flamengo, as determinações das autoridades foram em função da falta de privacidade que o CT do FUS Rabat oferece e também por questões de deslocamento.

O estádio Prince Moulay El Hassan é um pouco mais próximo do hotel do Flamengo do que o CT do Fus Rabat.

FLAMENGO CHEGA COM FESTA NO HOTEL

A delegação do Flamengo foi recebida no hotel do Marrocos com muita festa por parte dos funcionários. Uma banda animava a chegada e uma grande bandeira rubro-negra foi instalada na recepção.

A comissão técnica decidiu por realizar um treinamento na própria estrutura do resort e não abriu a atividade para a imprensa. Neste sábado (4) o elenco treina no estádio Prince Moulay El Hassan.

FLAMENGO FARÁ BATE-E-VOLTA" PARA TÂNGER NAS SEMIS

Com a logística definida, o Flamengo optou por fazer quase que um "bate-e-volta" para a Tânger. A delegação treinará no CT do FUS Rabat nos dias 3, 4, 5 e 6 de fevereiro, e logo em seguida viajará para a cidade da semifinal, que fica no Estreito de Gibraltar, no norte do Marrocos.

O trajeto será feito de avião, com duração de pouco menos que uma hora, e o time dormirá em Tânger, disputando a semifinal contra Wydad Casablanca ou Al Hilal em 7 de fevereiro no Tânger Stadium. O retorno para o Vichy Célestins SPA Hotel Casablanca acontecerá logo após a partida.